Один из лучших теннисистов в истории тенниса Андре Агасси отмечает свое 50-летие

Один из лучших теннисистов в истории тенниса Андре Агасси празднует свое 50-летие.

Как передает «Арменпресс», после того, как Агасси ушел из большого тенниса, он в своей автобиографической книге написал, что всю жизнь ненавидел теннис.

Агасси родился в 1970 году в Лас-Вегасе, штат Невада. Агаси имеет ираноармянские, ассирийские и французские корни. С пяти лет он уже занимался с Джимми Конорсом и Роско Танером. Позже отец Андре - Эммануэль Агасси, работая в одном из казино Кирка Керкоряна, подружился с ним. В это время Андре Агасси добавил к своему имени частичку Кирк.

Андре Агасси - один из крупнейших теннисистов всех времен. BBC характеризует его как “величайшую мировую звезду в истории спорта”. Он - первый призер “Золотого шлема” теннисист, который в разные годы выиграл все четыре турнира Большого шлема, финал Всемирного турнира Ассоциации профессиональных теннисистов и Олимпийские игры.

В 1995 - 2003 годах в течение 101 недели был первой ракеткой мира, став в 2003 году первым теннисистом в истории, который в зрелом возрасте возглавлял Ассоциацию профессиональных теннисистов.

В 2011 году имя Андре Агаси было внесено в международный список славы тенниса, несмотря даже на факт приема метамфетамина, обнаруженного у него два года назад.

Подготовила Варвара Айрапетян