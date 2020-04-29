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Административный район Кентрон украсят серебристые ели

Административный район Кентрон украсят серебристые ели

Парк имени Мисака Манушяна, расположенный вблизи главного проспекта, на участке Кохбаци-Маштоц, украсился 30 серебристыми елями. Как сообщили «Арменпресс» в ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”, 29 апреля будут высажены еще 12 елей. А после сноса нынешнего бетонного покрытия, на территории, предназначенной для озеленения, планируется посадить еще 20.

ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды” осуществила посадку в соответствии со всеми агроправилами, используя стимуляторы, хумус и земельные смеси.


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БелТА


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