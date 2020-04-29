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Для сноса некоторых частных строений на берегу Севана владельцам отправлены уведомления

Для сноса некоторых частных строений на берегу Севана владельцам отправлены уведомления

Очистка прибрежных территорий Севана от строений выходит на практический этап. Межведомственная рабочая группа, созданная по поручению премьер-министра Никола Пашиняна, завершила работы по инвентаризации зданий и сооружений, как государственных, так и общинных, находящихся на абсолютных отметках до 1 901,5 метров уровня озера Севан. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении, площадь строений, государственных и муниципальных зданий, подлежащих демонтажу или сносу, составила более 4 900 квадратных метров, а общая площадь подлежащих сносу частных строений превысила 68 000 квадратных метров.

На первом этапе планируется демонтаж строений, являющихся государственной и общинной собственностью. С этой целью Министерство окружающей среды объявило конкурс на “Работы по составлению проектно-сметной документации по демонтажу (сносу) затопленных государственных и общинных зданий на прибрежных участках озера Севан”.

Для работ по сносу частных зданий и строений, находящихся на отметке до 1 901, 5 метров уровня озера Севан, их владельцам были отправлены соответствующие уведомления для самостоятельного осуществления работ по сносу. В случае невыполнения требования в установленном законом порядке эти работы будут осуществляться за счет государственных средств с условием дальнейшего взыскания этих средств у частных собственников.


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