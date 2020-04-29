Для сноса некоторых частных строений на берегу Севана владельцам отправлены уведомления

Очистка прибрежных территорий Севана от строений выходит на практический этап. Межведомственная рабочая группа, созданная по поручению премьер-министра Никола Пашиняна, завершила работы по инвентаризации зданий и сооружений, как государственных, так и общинных, находящихся на абсолютных отметках до 1 901,5 метров уровня озера Севан. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении, площадь строений, государственных и муниципальных зданий, подлежащих демонтажу или сносу, составила более 4 900 квадратных метров, а общая площадь подлежащих сносу частных строений превысила 68 000 квадратных метров.

На первом этапе планируется демонтаж строений, являющихся государственной и общинной собственностью. С этой целью Министерство окружающей среды объявило конкурс на “Работы по составлению проектно-сметной документации по демонтажу (сносу) затопленных государственных и общинных зданий на прибрежных участках озера Севан”.

Для работ по сносу частных зданий и строений, находящихся на отметке до 1 901, 5 метров уровня озера Севан, их владельцам были отправлены соответствующие уведомления для самостоятельного осуществления работ по сносу. В случае невыполнения требования в установленном законом порядке эти работы будут осуществляться за счет государственных средств с условием дальнейшего взыскания этих средств у частных собственников.