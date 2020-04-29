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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 99 тыс. TASS

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 99 тыс. TASS
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 841 и сейчас составляет 99 399 человек.
Выздоровели на данный момент более 10 тыс. человек, 972 человека умерли, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В России нарастающим итогом зарегистрированы 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, за весь период - 10 286. За сутки подтверждены 108 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерли 972 человека", - говорится в сообщении штаба.
У 2624 (44,9%) новых инфицированных не было симптомов.

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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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