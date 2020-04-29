Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Израиля по случаю Дня независимости

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по случаю Дня независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении. В послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Израиля с национальным праздником Государства Израиль - Днем независимости. Мы высоко ценим положительную динамику развития армяно-израильских отношений и постоянно подчеркиваем значение еще большего углубления сотрудничества с Израилем в различных сферах и доведения их до качественно нового уровня.

Начало года ознаменовалось открытием посольства Республики Армения в Тель-Авиве, что вновь свидетельствует о готовности нашего правительства приложить все усилия для развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества во благо наших стран и народов. Уверен, что ощутимые результаты деятельности посольства будут видны уже в ближайшем будущем и будут способствовать еще большему укреплению дружбы между нашими двумя странами.

Еще раз поздравляя с национальным праздником, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Израиля - стабильности и благополучия”.