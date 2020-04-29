Армен Саркисян поздравил президента Израиля с национальным праздником

Президент республики Армен Саркисян по случаю национального праздника Израиля - Дня независимости направил поздравительное послание президенту Государства Израиль Реувену Ривлину. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“С теплотой вспоминаю нашу встречу в начале года, которая была прекрасной возможностью еще раз заявить о судьбах и исторических общностях армянского и еврейского народов. Это был прекрасный повод, чтобы обсудить новые перспективы расширения и укрепления сотрудничества между нашими странами. Я придаю большое значение прямому диалогу между Арменией и Израилем и продолжительному сотрудничеству также и в кризисных ситуациях, особенно сегодня, когда все человечество едиными усилиями пытается преодолеть вызовы современности. Я рад, что недавно в ходе содержательного телефонного разговора с Вами мы коснулись обмена опытом и информацией в этом вопросе, а также взаимного содействия.

Уверен, что последовательная реализация достигнутых договоренностей придаст новое качество армяно-израильским партнерским отношениям в интересах наших народов”, - говорится в послании президента Саркисяна.