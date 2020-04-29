Ла Лига может возобновиться в начале июня

Чемпионат Испании по футболу может возобновиться в июне.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Испании Педро Санчес уточнил, как пройдет посткарантинный тренировочный сезон. С 4-го мая футболисты могут начать индивидуальные тренировки, с 18-го мая клубы могут небольшими группами приступить к общим тренировкам. А уже с 1 июня командам будут разрешены общие тренировки. Ла Лига может возобновиться 5 июня или 12 июня.

Ранее стало известно, что продолжение чемпионата Испании - Ла Лиги не будет отменено, и сезон будет завершен. В результате обсуждений премьер-лиги Испании, Королевской федерации футбола и Совета по спорту Испании было вынесено это решение. Основной причиной завершения Ла Лиги стала финансовая сторона, поскольку пандемия нанесла серьезный ущерб Испании.

Чемпионат Испании по футболу 12 марта был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян