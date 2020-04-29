Объявлен тендер на покупку 100 автобусов для Еревана длиной в 12 м, с низкой платформой, приспособленной для людей с ограниченными возможностями.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает мэр Еревана Айк Марутян.

“После временных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, мы, наконец, объявляем тендер на покупку автобусов. На официальной странице Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) опубликован тендер на покупку 100 автобусов, объявленный мэрией Еревана. По конкурсу мы планируем приобрести 100 автобусов с двигателем, работающим на природном газе, длиной 12 метров, с низкой платформой, приспособленной для людей с ограниченными возможностями, лучшие международные стандарты которых тщательно разработаны и представлены в тендерном пакете”, - отметил Марутян.

Тендер будет открыт до 12 июня 2020 года.

25 декабря 2019 года в ходе очередного заседания Совета старейшин Еревана вице-мэр Еревана Сергей Арутюнян сообщил, что для новой сети требуется около 850 автобусов и планируется, что они будут поставляться поэтапно.

Айк Марутян в феврале выразил надежду, что осенью текущего года в Ереване будет 100 новых автобусов.

Лилит Демурян