В больнице Гавара никто не убит: полиция распространила заявление

Оперативно-следственные группы полиции проводят необходимые действия в связи с инцидентом, произошедшим 28 апреля в районе 17:40 в Гаваре, в результате которого есть 2 жертвы и раненые. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян.

“В связи с инцидентом, произошедшим 28 апреля в районе 17:40 в Гаваре, в результате которого есть двое погибших и раненые, оперативно-следственные группы полиции проводят необходимые действия. Предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В рамках возбужденного уголовного дела ведется предварительное следствие.

Вследствие выстрелов и последовавших событий есть граждане, подвергнутые приводу.

В то же время отметим, что СМИ публикуют неуточненные сведения, связанные с этим инцидентом. Отмечается, что было совершено нападение на больницу, и в этот момент там находился начальник Полиции Армении.

Начальник полиции в этот момент находился на месте инцидента со стрельбой в окрестностях университета, а не в больнице, в медицинском центре никто не убит.

О случившемся будет предоставлена дополнительная информация”, - написал Агаронян.