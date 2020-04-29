Выбор ремонтируемых дорог жизненного значения производится по установленной методологии

В рамках второго дополнительного финансирования программы улучшения дорожной сети жизненно важного значения в областях Армении будут восстановлены 12 дорог жизненного значения общей протяженностью около 65 км. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

“Жизненно важны дороги, которые обеспечивают как минимум одну транспортную связь между общиной и основной дорогой или общиной и областным центром без межгосударственных дорог. Восстанавливаемые дороги жизненного значения выбираются в соответствии с установленной методологией.

Для того, чтобы программа имела достаточно экономических выгод, проводится экономический анализ рентабельности дорог, используя модель развития и управления магистралями (HDM-4). По результатам экономического анализа производится отбор дорог с использованием следующих показателей: экономический стандарт (норма внутренней экономической возвращаемости), социальные стандарты (количество бенефициаров), критерии бедности (процент бедного населения) - критерии, связанные с состоянием дороги (процент сети, находящейся в плохом состоянии). Согласно указанным показателям, выбираются те дороги, которые имеют высокий приоритетный индекс.

Отметим, что целью восстановления дорог жизненного значения является облегчение доступа населения областей к рынкам и другим основным услугам, что также способствует повышению уровня жизни населения сельских общин”, - говорится в сообщении министерства.