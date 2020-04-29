Число подтвержденных в Армении случаев возросло до 1932, выздоровели 34 больных

По состоянию на 11:00 29 апреля в Армении подтверждено 1 932 случая коронавируса, 900 из которых - выздоровевшие.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерсттва здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 000 пациентов.

Есть 65 новых случаев заражения и 34 выздоровевших. В общей сложности от коронавирусной болезни было зарегистрировано 30 случаев смерти.

В предыдущие дни было зафиксировано 2 случая смерти от коронавирусной болезни, однако смерть наступила по причине сопутствующей болезни.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян