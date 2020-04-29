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Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Национальное собрание Республики Армения продолжает работу внеочередного заседания, созванного по инициативе правительства.

Как передает «Арменпресс», депутаты во втором чтении обсудят проекты, принятые накануне. В повестке заседания - пакет проектов законов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О правовом режиме чрезвычайного положения”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О нормативных правовых актах”, О внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс Республики Армения и в прилагаемых законопроектах.

Депутаты также обсудят проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”.

Анна Григорян


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