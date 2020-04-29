Пентагон официально опубликовал видеоролики неопознанных летающий объектов

Пентагон официально опубликовал три коротких видеоролика, изображающих “неопознанные летающие объекты”. Ранее они были показаны частной компанией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает CNN. В видеороликах заметно быстрое движение неопознанных летающих объектов. В двух из них слышится как реагируют сотрудники, удивляясь их быстрому движению. Военно-морской флот подтвердил подлинность видеороликов в сентябре прошлого года. Но официально опубликовали эти видео лишь сейчас, “чтобы уточнить недопонимание со стороны общества, реальны ли циркулирующие кадры или нет”. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

Анна Григорян