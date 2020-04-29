Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Пентагон официально опубликовал видеоролики неопознанных летающий объектов

Пентагон официально опубликовал видеоролики неопознанных летающий объектов

Пентагон официально опубликовал три коротких видеоролика, изображающих “неопознанные летающие объекты”. Ранее они были показаны частной компанией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает CNN. В видеороликах заметно быстрое движение неопознанных летающих объектов. В двух из них слышится как реагируют сотрудники, удивляясь их быстрому движению. Военно-морской флот подтвердил подлинность видеороликов в сентябре прошлого года. Но официально опубликовали эти видео лишь сейчас,  “чтобы уточнить недопонимание со стороны общества, реальны ли циркулирующие кадры или нет”. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации