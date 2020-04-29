COVID-19: по числу инфицированных Великобритания обошла Германию: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 138 919 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 218 000. Излечились 956 064 человека.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 035 765 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 59 266 человека. В Испании число подтвержденных случаев - 232 128. Зарегистрировано более 2 000 новых случаев заражения Число смертности в Испании составило 23 822 человека.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 201 505 человек, число летальных исходов - 27 369. Во Франции - 165 911 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 23 660.

По числу инфицированных Великобритания обошла Германию - 161 145 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 21 168. В Германии - 159 912 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 314. Число подтвержденных случаев в Турции - 114 653, скончались 2 992 человека.

В России, обошедшей Иран, общее количество инфицированных - 93 558, число летальных исходов - 867. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 92 584 человека. Общее число летальных исходов составляет 5 877 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 858 инфицированных, 22 новых случая, скончались 4 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

В Бразилии - 73 235 инфицированных, в Канаде - 50 026, в Бельгии - 47 334, в Нидерландах - 38 416.

В Катаре коронавирусом заразились 11 921 человек, смертность - 10 случаев. Число заразившихся в ОАЭ достигло 11 380 человек, здесь зарегистрировано 89 случаев смерти.

В Египте - 5 042 случая, здесь скончались 359 человек. В Кувейте зарегистрировано 23 летальных случая, 3 440 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 928, смертность - 90. Число заразившихся в Сирии достигло 43 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.