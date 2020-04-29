Сгорела крыша дома, пострадавших нет

28-го апреля в 13:18 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в городе Эчмиадзин Армавирской области загорелся дом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали три боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС. Выяснилось, что пожар вспыхнул на крыше одного из домов на улице Акопа Акопяна (около 200 кв / м).

Пожар был локализован в 13:35, потушен в 14:16. Частично сгорела крыша дома (около 100 кв / м).