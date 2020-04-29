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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Переход на дистанционное обучение прошел плавно

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Переход на дистанционное обучение прошел плавно

“Эпидемия коронавируся сферу образования принудила к быстрой реорганизации в течение короткого срока и к интегрированию в учебные процессы в онлайн-пространстве.

Возникает вопрос. Как смогли перейти в   онлайн-пространство те учебные заведения, учебный процесс которых, кроме теории, предполагает и практическую часть? Например, Ереванское государственное ремесленное училище декоративно-прикладного искусства, воспитанники которого учатся художественной резьбе по дереву и металлу, миниатюре, художественному оформлению и дизайну, ювелирному делу, вышивке, гобелену, а также парикмахерскому искусству и макияжу, эксплуатации и ремонту транспортных средств.

Насколько эффективно и плавно прошел перевод учебной программы училища на онлайн-площадку и удается ли удерживать процесс обучения в том же ритме. Обо всем этом в беседе с директором Ереванского государственного ремесленного училища декоративно-прикладного искусства Лусине Барсегян”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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