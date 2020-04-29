Газета “Айастани Анрапетутюн”: Если цепные проблемы Севана не будут решены в комплексе…

“Территории Северного и Севанского бассейнов объявлены маловодными. Правительство это решение приняло на заседании на прошлой неделе. Поскольку проблемы озера Севан для нас всегда актуальны (“АА” периодически детально представляет их, предлагая пути решения), поэтому для разъяснения некоторых вопросов мы обратились к директору Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН Армении Бардуху Габриеляну, чтобы понять, какая ситуация с озером ожидает нас в этом году.

Мы попытались выяснить, к чему приведет, ежегодное так называемое “цветение”Севана. Ведь другое дело, когда это происходит раз в 6 - 8 лет, и совсем другое, когда оно цветет каждый год. Неужели, это не опасно? “Конечно, опасно, - ответил специалист, - в одной из ваших публикаций вы верно заметили, что эти водоросли не исчезают, как думают многие, а опускаются на дно озера. Когда цветение в виде водорослей пропадает, водоросли не исчезают, они оседают на глубине. Это органические вещества, осевшие на дне озера, они частично минерализуется, становятся минерализованными солями и так далее. Но большая часть остается. И в следующем году, когда происходит смешение воды (два раза в год смешиваются холодные и теплые слои воды озера, особенно на большом Севане), органические вещества со дна поднимаются наверх. И чем больше мертвых водорослей на дне, тем сложнее мы выйдем из этого процесса …”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.