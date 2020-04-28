Серж Саргсян хорошо знает цену «бессмысленных лайвов» моего руководителя: Мане Геворгян

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян коснулась заявления офиса третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Как сообщает Арменпресс, Геворгян на своей странице в Facebook, в частности, написала:

«Кто, кто, но Серж Саргсян хорошо знает цену «бессмысленных лайвов» моего руководителя.

В том числе и благодаря им г-н Саргсян оказался в положении безнадежного пенсионера. Что касается общественного недовольства, то единственная причина этого в том, что г-н Саргсян и его коррумпированный круг все еще находятся на свободе или в бегах».