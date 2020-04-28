Мгер Григорян обсудил с донорами механизм реализации инвестиционных программ с участием государства

Вице-премьер Мгер Григорян провел видеоконференцию с руководителями армянских представительств международных финансовых организаций. В видеовстрече, в частности, приняли участие представители Всемирного банка, Международного валютного фонда, Международной финансовой корпорации, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, немецкого банка KfW, Азиатского банка развития и Евразийского банка развития.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе видеовстречи вице-премьер представил международным партнерам процесс реализации принятых правительством мероприятий по нейтрализации последствий эпидемии коронавируса. Коснувшись озвученных мероприятий, международные партнеры назвали их образцовыми и выразили готовность в рамках своего инструментария помощи продолжить углублять сотрудничество с Арменией.

Основной темой обсуждения в ходе встречи был разработанный проект мероприятия по реализации инвестиционных программ с участием государства, которое правительство рассматривает в качестве механизма стимулирования инвестиций в создавшейся кризисной ситуации. Собеседники обсудили наилучший международный опыт в этой сфере, представив возможности для обеспечения максимальной прозрачности и эффективности данного механизма.