Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Комиссия Центральноамериканского парламента выступила с заявленем по случаю годовщины Геноцида армян

Комиссия Центральноамериканского парламента выступила с заявленем по случаю годовщины Геноцида армян

Председатель Комиссии по международным отношениям и миграции Центральноамериканского парламента Даниэль Ортега выступил с заявлением по случаю 105-й годовщины Геноцида армян, осуждая это чудовищное преступление, совершенное против армян в Османской Турции. Как сообщает Арменпресс, текст заявления Ортеги распространило посольство Армении в Мексике.

Председатель комиссии заявил, что он присоединяется к государствам, организациям и частным лицам, которые признали и осудили Геноцид армян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации