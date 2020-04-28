Комиссия Центральноамериканского парламента выступила с заявленем по случаю годовщины Геноцида армян

Председатель Комиссии по международным отношениям и миграции Центральноамериканского парламента Даниэль Ортега выступил с заявлением по случаю 105-й годовщины Геноцида армян, осуждая это чудовищное преступление, совершенное против армян в Османской Турции. Как сообщает Арменпресс, текст заявления Ортеги распространило посольство Армении в Мексике.

Председатель комиссии заявил, что он присоединяется к государствам, организациям и частным лицам, которые признали и осудили Геноцид армян.