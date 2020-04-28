Армения и Германия обменяются опытом в сфере борьбы с коронавирусом

По инициативе армянской стороны 28 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны отметили важность восстановительных программ и мероприятий по преодолению социально-экономических последствий пандемии и предотвращению экономического кризиса в контексте международного сотрудничества. Министр Мнацаканян высоко оценил инициативу Германии по оказанию поддержки Армении посредством необходимого обмена опытом.

Собеседники обменялись мнениями по двусторонним вопросам, эффективному сотрудничеством между двумя странами на многосторонних площадках. Министр иностранных дел Армении подчеркнул готовность предпринять практические шаги для расширения сферы двусторонней повестки, в том числе сохранения динамики диалога в политической, экономической, научной, образовательной и других сферах.

В контексте партнерства Армения-ЕС главы внешнеполитических ведомств коснулись председательства Германии в ЕС. Министр иностранных дел Армении придал особое значение платформе Восточного партнерства с точки зрения углубления партнерства с Евросоюзом и государствами-членами ЕС, а также продвижения демократических реформ, проводимых на национальном уровне.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян подчеркнул готовность Армении продолжать осуществление демократических реформ даже в этот трудный период, вызванный инфекцией.

Зограб Мнацаканян и Хайко Маас также затронули ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Министр иностранных дел Армении представил принципиальную позицию и подходы армянской стороны по карабахскому мирному процессу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвал к строгому соблюдению прекращения огня во время глобального кризиса.

В этом контексте обе стороны подчеркнули необходимость следовать призыву генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня.