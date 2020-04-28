Среди армянского духовенства нет ни одного случая заражения коронавирусом

Первопрестольный Святой Эчмиадзин находится в постоянном контакте со всеми епархиальными руководителями, и на сегодняшний день в Армении и в диаспоре не было зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции среди духовенства. Об этом в беседе с Арменпресс заявил директор информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. По его словам, всем священнослужителям были даны необходимые указания о предосторожности, чтобы не подвергать опасности здоровье священнослужителей или верующих, которые посещают церкви или общаются с ними во время пастырских служб.

«Вы знаете, что в этот период по решению Католикоса Всех Армян службы в церквях проводятся за закрытыми дверями, без верующих. В остальное время церковь открыта, чтобы люди могли ходить в церковь и молиться. В этом случае духовенству поручено следить за тем, чтобы посетители церкви поддерживали необходимую социальную дистанцию», - сказал отец Ваграм Меликян.

Церковные служители проводят необходимые дезинфекционные работы, ряд церквей полностью очищен необходимыми средствами. Что касается социальной помощи, предоставляемой нуждающимся семьям, отец Ваграм Меликян сказал, что распределение этой помощи организовано таким образом, чтобы не происходило накопления людей и не была поставлена под угрозу здоровье людей.

«Принимаются все возможные меры, чтобы церковь могла оказать поддержку нашему народу, нуждающемуся в этом, но в то же время соблюдать все необходимые меры, чтобы никто не заразился этой инфекцией. Мы надеемся, что вместе мы сможем преодолеть испытание этой эпидемией, которая должна привести нас к лучшей оценке многих ценностей в нашей жизни, правильному подходу к ряду вопросов и другому взгляду на будущее. Действительно, эта пандемия привела к переоценке как ценностей, так и явлений», - сказал он.