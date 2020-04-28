Комендатура установит минимальные требования к правилам безопасности для хозсубъектов: премьер

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное обсуждение антикризисной политики по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения премьер-министр отметил:

“С момента начала коронавирусного кризиса, как во многих странах мира, так и в Республике Армения, мы все считали, что сможем быстро и оперативно решить конкретные проблемы, потому что надеялись, что коронавирус является краткосрочной и решаемой, по крайней мере, в обозримом будущем проблемой. Пришло время признать, что мы должны жить в присутствии коронавируса как минимум в течение предстоящего года. Это означает, что нам необходимо заменить наши тактические и краткосрочные представления на долгосрочные и стратегические.

Настало время, чтобы констатировать, признаться и сказать общественности, что мы будем жить вместе с коронавирусом, по крайней мере, в течение предстоящего года. Первый шаг заключается в том, чтобы адаптировать себя и общество к жизни в условиях коронавируса, к развитию и рациональному использованию времени, разумеется, с пониманием того, что это несет в себе определенные риски с эпидемиологической точки зрения. Для организации нормальной жизни и работы в этих условиях или в соответствии с новыми обстоятельствами, мы должны уметь разрабатывать новые правила поведения, приобретать новые поведенческие рефлексы в повседневной жизни и в экономической деятельности. Это, наверное, самая важная задача. Наша стратегия и тактика таковы: в ближайшее время, до окончания установленного чрезвычайного положения, мы должны открыть все сферы экономической деятельности, но в то же время министерство здравоохранения, правительство, комендатура должны установить минимальные требования к правилам безопасности, при соблюдении которых все хозяйствующие субъекты должны функционировать, все сферы экономической деятельности должны быть открыты.

Это будет непросто сделать, потому что, если этот процесс не будет происходить при очень высоком уровне самосознания и дисциплины, это может привести к новым вспышкам эпидемии. Наша задача - обеспечить, чтобы новые вспышки эпидемии не заставили нас возвращаться к жестким ограничениям, потому что, во-первых, это будет труднее сделать, и, во-вторых, это будет более стрессовым и болезненным для экономики и общества.

Нам нужно перевести наши обсуждения с логики пошаговых, тактических, сиюминутных решений в логику долгосрочных и стратегических задач, хотя мы изначально так и планировали. Если говорить в рамках финансовой терминологии, то мы решили реализовать антикризисные пакеты и мероприятия на сумму 150 млрд драмов, из которых 25 млрд драмов будут направлены на помощь социального характера, 25 млрд драмов - экономического характера, 80 млрд драмов должны стать нашим стратегическим вкладом в экономические преобразования, а 20 млрд драмов - резервные средства для использования в любом направлении”.

В ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с процессом реализации программ социально-экономической помощи по смягчению возникших вследствие коронавируса проблем, промежуточные результаты, инструменты расширения поддержки и круга бенефициаров. Был обсужден представленный в этой связи ряд предложений и идей.