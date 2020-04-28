Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом ИРИ Хасаном Рухани

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале беседы Никол Пашинян поздравил президента и народ Ирана со святым праздником Рамадан.

Собеседники обменялись информацией о ситуации в своих странах в связи с эпидемией коронавируса и мерах, принятых для борьбы с ней. Стороны двусторонне выразили соболезнования по случаю жертв эпидемии. Была подчеркнута важность совместных усилий международного сообщества и двустороннего сотрудничества по противодействию настигшей человечество этой угрозе.

Стороны выразили удовлетворение тем, что, несмотря на временные ограничения в сфере коммуникации, обе страны продолжают торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонне была подчеркнута важность дальнейших шагов в этом направлении.

Никол Пашинян и Хасан Рухани, в частности, подчеркнули готовность принять соответствующие меры для восстановления докризисных объемов торгово-экономического сотрудничества при сохранении ограничений ввиду сложившейся ситуации.