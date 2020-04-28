Банковский кризис в Азербайджане углубляется: два банка лишились лицензии

Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение об аннулировании лицензий «Atabank» и «Amrah Bank». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на заявление ЦБ Азербайджана, решение вступило в силу 28 апреля.

Эти банки были двумя из четырех банков, в которые Центробанк Азербайджана 27 апреля назначил временных администраторов.

ЦБ Азербайджана сообщает, что ухудшение финансового состояния указанных банков началось давно, в частности, ОАО «Atabank» долгое время не могло выполнить свои обязательства по возврату вкладов населения.

Напомним, что накануне правление ЦБ Азербайджана приняло решение о назначении временных администраторов в четыре банка - «Atabank», «AGBank», «NBCBank», «Amrah Bank». Временным администраторам были переданы все полномочия по управлению банком, а также полномочия общего собрания акционеров.