В последние дни темпы роста заболевания практически одинаковы: Торосян

В последние дни темпы роста коронавирусной болезни в Армении почти неизменны - около 3-5%, но удалось немного выровнять кривую роста. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook отметил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«В последние дни темпы роста заболевания практически одинаковы - в пределах 3-5%. Нам удалось немного выровнять кривую роста. Нам удалось выиграть время и перестроиться, чтобы иметь более организованную систему борьбы с этой болезнью», - написал министр.

Он подчеркнул, что эти усилия должны продолжаться, и они должны быть коллективными. Министр напомнил, что необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию, часто дезинфицировать руки и носить маски.

«Наряду с ослаблением ограничений мы должны взять на себя большую личную ответственность за предотвращение распространения инфекции. Ослабление ограничений не означает, что больше нет риска заразиться и заразить других, особенно наших пожилых и хронически больных родственников, наших отцов и матерей, бабушек и дедушек», - отметил Торосян.

21 апреля министр объявил, что анализируя количество новых случаев коронавирусной инфекции за последнюю неделю, можно отметить, что наблюдается стабильный темп роста, который колеблется в пределах 3-4% в день.