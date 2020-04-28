Завершается работа над новым документальным фильмом «Путешествие к фестивалю Armenia in Rock» Рок - это вечная молодость, драйв, свободное мышление и свобода, к которой мы все стремимся.

Последняя же сегодня весьма ограничена по вполне объективным причинам: эпидемия коронавируса посадила весь мир на карантин и пока еще неизвестно когда мы все сможем полной грудью вдохнуть воздух прежней свободы, жить, работать и радоваться жизни безо всякого страха. А как же себя в эти дни чувствуют музыканты, связавшие себя с самым свободолюбивым музыкальном жанром - роком? Как они справляются с «заточением», чем занимаются и как собираются давать свой ответ пандемии?

Об этом наш разговор с известным рок-музыкантом, бас-гитаристом группы «Dogma», председателем «Рок-ассоциации» Варданом Григоряном. По его словам, сейчас он и его команда практически заканчивают работу над новым документальным фильмом «Путешествие к фестивалю Armenia in Rock».

- В прошлом году мы собрались коллективом, решили сделать мощный фестиваль и сделали - провели в конце сентября «Armenia in Rock». Хотелось собрать рок-музыкантов вокруг одной идеи, однако не «во имя» или «против» чего-то, а чтобы это был рок во имя рока, музыка во имя музыки. Фестиваль, создающий настоящий праздник для музыкантов и слушателей, похожий на фестивали, которые проводятся за рубежом и на которые мы смотрим издали с завистью и тоской… Мы думали так: почему у нас не может быть дня, которого наши слушатели будут с нетерпением ждать весь год, к которому будут готовиться наши группы, на который съедутся известные коллективы из разных стран мира и который пробудит после долгого простоя наши старые рок-группы, которые по очереди «гаснут» из-за отсутствия площадки и места для самовыражения? В итоге мы провели фестиваль, весь процесс которого снимался: как мы встречались со своими коллегами-рок-музыкантами, беседовали и приглашали на фестиваль. А потом пришло решение сделать фильм: рассказ из «первых рук» о фестивале и нынешних рок-группах Армении - старых и новых. Это попытка оживить и объединить армянское рок- сообщество.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» № 31 от 29 апреля 2020г.