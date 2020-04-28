Если бы не COVID-19, то Центр по производству изотопов принимал бы уже пациентов. Старт деятельности Центра производства изотопов, где будет осуществляться диагностика онкологических заболеваний у пациентов на ранней стадии, планируется в самом ближайшем будущем. Об этом заявил на минувшем заседании правительства министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, пояснив, что Центр обладает также и лабораторией по производству лекарств.

На сегодня, по его словам, каких-либо услуг учреждение пока не предоставляет, но все работы, необходимые для его запуска, находятся на стадии завершения. При этом сам Центр входит в список объектов, подлежащих приватизации в соответствии с государственной программой на 2017-2020 гг. Вопрос в том, что для содержания площадей Центра, имеющегося там дорогостоящего оборудования и материалов, систем кондиционирования и фильтрации, а также организации его запуска необходимы финансовые ресурсы.

В этом смысле по решению правительства ЗАО «Центр производства изотопов» будет направлено почти 75 млн драмов, которые предусмотрены как на покрытие расходов по сохранению оборудования и организации запуска, так и погашение взятых ранее заимствований. Все средства будут направлены Комитету по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктур, который потом передаст эти деньги в качестве гранта уже самому Центру. Правда, изначально Минфин предлагал осуществить финансирование учреждения за счет предусмотренных госбюджетом на 2020 год средств самого Министерства территориального управления и инфраструктур. Однако правительство все же решило выделить деньги из своего резервного фонда, учитывая то, что объект финансирования относится к сферам науки и здравоохранения.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» № 31 от 29 апреля 2020г.