"Республика Армения": Элина Даниелян: Уже очевидно, что мир и шахматы в том числе не будут прежними

Известная шахматистка Элина Даниелян – чемпионка и призер европейских первенств – в интервью нашему корреспонденту рассказала о своем бывшем тренере Арсене Егиазаряне, недавно скоропостижно скончавшемся в 49 лет, а также поделилась мнением о бесперспективности онлайн соревнований и о том, почему мир после пандемии не будет прежним.

-Когда вы впервые пересеклись с вашим будущим наставником?

-Наша дружба завязалась еще в конце 80-х годов – практически сразу после того, как я со своей семьей переехала из Баку в Ереван. Здесь я начала заниматься в шахматной школе имени Тиграна Петросяна, которой руководил Овик Халикян. Именно он познакомил нас,предложив Арсену позаниматься со мной. Таким образом, мой новый наставник, будучи на 8 лет старше меня, возился со мной – 10-летней девочкой. С тех пор он долгое время помогал мне, сыграв основательную роль в моей юношеской карьере. Мы вместе готовились к турнирам, участвовали в сборах, выезжали на соревнования.

-Как вы можете охарактеризовать Егиазаряна в жизни и в шахматах?

-По жизни Арсен был позитивным человеком: добрым, застенчивым, воспитанным и, вместе с тем, шутником. Одновременно, он слыл креативным шахматистом, у которого никогда не было дефицита интересных идей. Впрочем, Арсен довольно рано прервал игровую карьеру, сконцентрировавшись на тренерской работе. Может это было и к лучшему, поскольку он дал путевку в шахматную жизнь не одному поколению талантливых армянских ребят.

- Если в этом году не будет соревнований, проводимых в обычном формате, то вы воздержитесь от участия в турнирах?

- Многие не будут играть. Намеченный на июнь женский индивидуальный чемпионат Европы предварительно перенесен на ноябрь. Но, честно говоря, не верится, что он будет сыгран осенью. Пандемия может и пройдет, но в Старом Свете ожидается такой экономический кризис, что будет не до шахмат. Уже очевидно, что после этого мир не будет прежним.

- А шахматы?

- Мне кажется, что и с шахматами будет проблема. Вся эта история нанесла экономике многих стран столь сильный ущерб, что в финансовом плане трудно будет обеспечить проведение турниров с прежним призовым фондом. Понадобится немало времени, чтобы переварить всю эту кашу и восстановиться. Европе год точно будет не до шахмат. Возможно, будут проводиться какие-то мелкие турниры, но не крупные, серьезные соревнования. Неопределенность и есть самое страшное. Если же чемпионат Европы и перенесенная на год Всемирная олимпиада все же пройдут в нормальном режиме, то я сыграю в них.

Полностью интервью Элины Даниелян читайте в газете «Республика Армения» № 31 от 29 апреля 2020 г.