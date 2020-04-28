Вследствие распространившейся по всему миру пандемии коронавируса все страны, в том числе и Армения, вынужденно применяют строгие ограничения передвижения и общения людей, вследствие чего, естественно, страдают экономики.

Проще говоря, необратимые людские потери сопровождаются и спадом экономики. И коль скоро экономики многих стран достаточно тесно взаимосвязаны друг с другом, спад одной неизбежно сказывается на другой. Подобные внешние шоки особенно остро сказываются на открытых малых экономиках – таких, как Армении. С целью смягчить уже начавшийся экономический спад, поддержать необеспеченные слои населения правительство инициировало изменения и дополнения в Законе «О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год», которые стали предметом обсуждения на внеочередном заседании Национального Собрания.

Правительство инициировало использование налогово-бюджетной политики для смягчения возможных негативных влияний и восстановления экономики. Одним словом, речь идет о получении от парламента карт-бланш на свободное маневрирование в плане привлечения финансовых средств и использования имеющихся. Разумеется – все это во имя смягчения сложившейся ситуации и борьбы против распространения коронавируса. Представляя законопроект, министр финансов Атом Джанджугазян подчеркнул: имеется намерение сохранить расходную часть на намеченном ранее уровне. Что, в свою очередь, увеличит почти вдвое бюджетный дефицит, так что потребность в дополнительном финансировании государственного бюджета составит примерно 260 млрд драмов, для обслуживания которого правительство вынуждено будет привлечь также государственный долг из внутренних и внешних источников. Дефицит, предположительно, составит 5% ВВП.

Министр финансов также подчеркнул, что вследствие пандемии коронавируса сложилась беспрецедентно кризисная ситуация, экономический спад и риски банкротства неизбежны. Господин Джанджугазян, разумеется, имел в виду ситуацию во всем мире. Для Армении же во главу угла поставил целевые и своевременные меры.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» № 31 от 29 апреля 2020г.