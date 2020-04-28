Президент США Дональд Трамп в традиционном послании по случаю 24 апреля, когда весь армянский народ поминает жертв Геноцида армян в 1915-23гг. в Османской Турции и Западной Армении, воздал "дань уважения тем, кто пострадал и потерял свои жизни" во время "Мец Ехерна, одного из самых страшных массовых злодеяний ХХ века".

Несмотря на практически единодушное признание в прошлом году Палатой представителей и Сенатом США Геноцида армян, Трамп в своем послании вновь воздержался от использования термина "геноцид". Вместе с тем Дональд Трамп столь же традиционно приветствовал "усилия армян и турок признать и примириться со своей болезненной историей". Где он увидел турок, готовых признать совершенные их предками преступления против человечности, сказать сложно. Возможно, президент США имел в виду признающих Геноцид армян немногочисленных представителей турецкой интеллигенции, которые, заметим, давно живут за пределами Турции, где им за их взгляды грозят преследования, аресты и нечеловеческие пытки.

Статью 301 УК Турции, предусматривающую наказание за оскорбление Турции, турецкой нации или турецких правительственных институтов, никто не отменял. А признание Геноцида армян в Турции рассматривается именно как оскорбление страны и турецкой нации. Нет ничего, что свидетельствовало бы о стремлении официальной Анкары к "признанию и примирению со своей болезненной историей".

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» № 31 от 29 апреля 2020г.