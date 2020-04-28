Из Киева в Ереван спецрейсом возвращается 144 гражданина Армении

Самолет украинской авиакомпании SkyUp осуществляющий чартерный рейс Киев-Ереван-Киев, вылетает из Киева со 144 пассажирами на борту, сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

Благодаря специальному рейсу домой прилетят граждане обеих стран желающие вернуться.

Согласно данным посольства Украины в Армении, из Киева вылетели 144 пассажира, а из Еревана отбудут 160 пассажиров.

Все вернувшиеся в Армению граждане пройдут 14-дневный обязательный карантин.

Отмечается, что это уже второй чартер авиакомпании SkyUp, первый авиарейс состоялся 25 марта, тогда из Киева вылетели 62 пассажира, а из Еревана 92.