Из Киева в Ереван спецрейсом возвращается 144 гражданина Армении
17:56, 28 Апрель, 2020
Самолет украинской авиакомпании SkyUp осуществляющий чартерный рейс Киев-Ереван-Киев, вылетает из Киева со 144 пассажирами на борту, сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.
Благодаря специальному рейсу домой прилетят граждане обеих стран желающие вернуться.
Согласно данным посольства Украины в Армении, из Киева вылетели 144 пассажира, а из Еревана отбудут 160 пассажиров.
Все вернувшиеся в Армению граждане пройдут 14-дневный обязательный карантин.
Отмечается, что это уже второй чартер авиакомпании SkyUp, первый авиарейс состоялся 25 марта, тогда из Киева вылетели 62 пассажира, а из Еревана 92.
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