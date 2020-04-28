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Перенесенные Олимпийские игры могут быть отменены

Перенесенные Олимпийские игры могут быть отменены

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Есиро Мори заявил, что если пандемия коронавируса не позволит провести Игры в 2021 году, они будут отменены, сообщает Арменпресс со ссылкой на sports.ru.

«Переноса Олимпийских игр на 2022 год не будет. В этом случае они будут отменены. В прошлом Олимпиаду отменяли из-за войны. Сейчас мир сражается с невидимым врагом. Если мы победим коронавирус и проведем после этого Олимпиаду, такие Игры будут намного более ценными, чем предыдущие», – сказал Мори. 

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.


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