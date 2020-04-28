Азиатские индексы - 28-04-20

ТОКИО, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.06% и составил 19771.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.13% и составил 1449.15 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.19% и составил 2810.02 пункта, а HANG SENG вырос на 1.22% и составил 24575.96 пункта.