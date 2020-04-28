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Скончался директор кинотеатра «Москва» Мартун Адоян

Скончался директор кинотеатра «Москва» Мартун Адоян

Скончался директор кинотеатра «Москва», Заслуженный деятель культуры Республики Армения Мартун Адоян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице Союза кинематографистов Армении в Facebook.


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БелТА


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