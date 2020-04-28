COVID-19. В Китае всего 6 новых случаев заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 3 млн 083 тыс 464 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 212 тыс. Число выздоровевших - 934 тыс 150 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 010 тыс 507 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 56 тыс 803 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 232 тыс 128. Число смертности в Испании составляет 23 тыс 822 человека. За день здесь выявлено более 2 тыс новых случаев.

В Италии число инфицированных - 199 тыс 414 человек, число летальных исходов - 26 тыс 977. Во Франции - 165 тыс 842 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 23 тыс 293. В Германии - 158 тыс 758 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 тыс 126. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 157 тыс 149 инфицированных, число летальных исходов - 21 тыс 092. Число подтвержденных случаев в Турции - 112 тыс 261, скончались 2 900 человек.

В России 93 тыс 558 инфицированных, число летальных исходов - 867. За день выявлено 6 тыс 411 новых случаев. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 92 тыс 584 человека. Общее число летальных исходов составляет 5 тыс 877 человек.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 836 инфицированных, 6 новых случая и ни одного нового летального исхода за день, в целом в Китае скончались 4 633 человека. В Бразилии - 67 тыс 446 инфицированных, в Канаде - 48 тыс 500, в Бельгии - 47 тыс 334, в Нидерландах - 38 тыс 416.

В Грузии зарегистрировано 511 случаев заражения коронавирусом, 6 летальных исходов.

Число заразившихся в Катаре достигло 11 тыс 921 человек, здесь зарегистрировано 10 случаев смерти. В ОАЭ коронавирусом заразились 11 тыс 380 человек, смертность - 89 случаев.

В Египте - 4 782 случаев, здесь скончались 337 человек. В Кувейте зарегистрировано 23 летальных случая, 3 440 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 847, смертность - 88. Число заразившихся в Сирии достигло 43 человек. Скончались 3 больных. В Ливане 717 случаев заражение и 24 случая смерти.

Австралия: на пляж, соблюдая дистанцию

Несмотря на то, что в крупнейшем мегаполисе Австралии наблюдается самые высокие показатели заболеваемости Covid-19, местные власти решили открыть доступ к океану с 7 утра до 17 вечера. Бонди-бич, один из самых популярных пляжей Сиднея, вновь открыт для любителей серфинга и просто поплавать. Муниципальные работники ведут подсчёт количества посетителей, чтобы обеспечить должную социальную дистанцию. Рассиживаться на песке тоже не разрешается.

"Это было так здорово! - говорит только что вынырнувшая из воды девушка. - Вода сейчас очень теплая, я рада, что пляж снова открылся. Да, нам очень понравилось!"

"Это первое утро после открытия, на мой взгляд, люди следуют правилам, и охрана хорошо трудится, отслеживая все, убедившись, что все входят и выходят", - добавляет еще один любитель раннего купания.

Австралия занимает 43-е место в списке наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран. Во вторник министерство здравоохранения подтвердило семь случаев заражения за сутки, отметив, что это самый низкий показатель суточного прироста с начала кризиса.

Общее число зараженных в стране достигло 6 725 человек, 84 пациента умерли от COVID-19.

С 4 мая Бельгия планирует начать поэтапную отмену мер изоляции

Продолжающееся снижение темпов распространения нового коронавируса в Бельгии позволяет приступать к постепенному смягчению мер изоляции, заявил официальный представитель кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Бенуа Ремакер.

"Представленные сегодня цифры демонстрируют, что есть тенденция на снижение. Это важно, потому что теперь мы можем постепенно переходить к смягчению некоторых усиленных мер со следующего понедельника", - сказал бельгийский представитель на пресс-конференции в Брюсселе. В то же время, по его словам, для сохранения существующей тенденции необходимы дополнительные усилия. "Кривая заболеваемости зависит от нашего поведения", - подчеркнул представитель кризисного штаба.

Он добавил, что "полностью в ближайшие месяцы этот вирус никуда не уйдет, и обществу придется уживаться с ним".

По данным кризисного штаба, число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 647 человек, скончались 134 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус.

Таким образом, общее число заболевших с начала вспышки в середине марта на сегодня составляет 47 334, общее число скончавшихся - 7331 (с учетом всех подтвержденных и подозрительных случаев).

Медики констатируют тенденцию на снижение числа пациентов больниц, госпитализированных с коронавирусом. За минувшие 24 часа зафиксировано 123 новых госпитализаций (накануне сообщалось о 127 госпитализированных).

С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.

В Австрии снимаются ограничения на передвижения граждан

В Австрии в связи с позитивным развитием эпидемиологической обстановки решено с мая отменить ограничения на передвижения граждан. Однако они по- прежнему должны будут соблюдать социальную дистанцию в один метр. Об этом завил во вторник министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. Кроме того, с 1 мая, по его словам, в стране разрешаются собрания людей, не превышающие 10 человек.

При соблюдении определенных условий допускается также проведение демонстраций. Эти меры будут действовать до конца июня. С 15 мая при условии соблюдения норм социального дистанцирования открываются рестораны. А с 29 мая в Австрии вновь начнут работать гостиницы. Об этом сообщила министр туризма Элизабэт Кёстингер.

Некоторые штаты США постепенно ослабляют ограничения по коронавирусу

Все больше американских штатов идут на ослабление ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в то время как администрация Трампа рассматривает предложенные рекомендации, касающиеся постепенного возобновления работы бизнеса, открытия школ и церквей.

Лидеры Миннесоты, Колорадо, Миссисипи, Монтаны разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина в стремлении вернуть людей к работе и дать им возможность вернуться к некоему подобию их жизни до эпидемии коронавируса.

Джорджия, которая одна из первых начала ослаблять ограничения, в понедельник позволила жителям обедать внутри ресторанов и ходить в кинотеатры.

При этом президент Дональд Трамп и ряд местных чиновников раскритиковали губернатора Джорджии Брайана Кемпа за то, что он позволил ресторанам возобновить работу сейчас.

Трамп обещает потребовать от Китая компенсаций

Президент США снова обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе и не исключил возможность требовать многомиллиардную компенсацию за нанесенный ущерб. Заявление было сделано в понедельник на возобновленной после перерыва в выходные пресс-конференции в Белом доме: "Мы не очень довольны Китаем. Мы недовольны всей этой ситуацией, потому что считаем: эпидемию можно было бы остановить в источнике. Её можно было быстро прекратить, и она не распространилась бы по всему миру", - заявил в частности Дональд Трамп.

США по-прежнему занимают первое место по числу умерших от последствий коронавируса: более 56 тысяч человек. Тем не менее Трамп вновь призвал губернаторов возобновить экономическую деятельности "как можно быстрее, но с соблюдением мер предосторожности". Он также выразил желание, чтобы учащиеся вернулись в школу до окончания академического года.

Стало известно и об инструкциях Белого дома в том, что касается тестирования: губернаторам рекомендовано тестировать в месяц до 2,6 % населения.

В Нью-Йорке, остающемся главным очагом эпидемии в США, наметилась тенденция к снижению число госпитализаций и умерших. Накануне губенатор Эндрю Куомо дал понять, что после 15 мая карантин может быть продлен в некоторых частях штата.

В США растет уровень безработицы

В США резко возрос уровень безработицы, экономика вследствие введенных из-за коронавируса ограничений и запретов несет слишком большие потери. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Голос Америки”.

Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хассет, это самый большой негативный шок, когда-либо зарегистрированный в США. По его словам, уровень безработицы может опуститься до уровня “большого кризиса”.

Кевин Хассет напоминает, что в годы экономического и финансового спада 2008 года уровень безработицы в США составил около 9 миллионов. Сегодня уже официально зарегистрировано 26 миллионов безработных, из-за чего руководители ряда штатов призывают Конгресс страны разработать программы финансовых ассигнований для Штатов.

Многие конгрессмены-республиканцы и экономисты Белого дома предупреждают, что после списания двух триллионов долларов новые ассигнования увеличат федеральный долг.

По словам экономиста Хассета, каждый шаг сейчас должен быть очень осторожным, надо принимать взвешенные решения, без политических подоплек.

Другим важнейшим вопросом является проведение тестов, что, по мнению экспертов, до возобновления полноценных работ в экономике должно набирать обороты.

Губернаторы, стоящие перед очень большой дилеммой сокращения или сохранения ограничений, пытаются проявлять осторожность. Конгрессмены пытаются найти золотую середину между здоровьем и экономикой, но им предстоит новый этап политической борьбы, ведь до президентских выборов осталось всего несколько месяцев.

В Таиланде продлили режим ЧП и комендантский час

Кабинет министров Таиланда принял во вторник решение до 31 мая продлить в стране действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

"Несмотря на видимое общее улучшение эпидемиологической ситуации и снижение количества новых пациентов, после долгого и подробного обсуждения кабинет принял решение продлить режим ЧП и введенные в действие в его рамках ограничительные меры еще на один месяц, до 31 мая", - сказал он журналистам.

"Такое решение связано с высокой вероятностью возникновения второй волны эпидемии в случае отмены ограничений и социального дистанцирования", - пояснил замглавы департамента информации МИД Таиланда.

Вместе с режимом ЧП продлены ограничения на передвижение граждан между провинциями и городами страны и междугородние пассажирские транспортные перевозки, закрытие торговых центров, стадионов, фитнес-центров, массажных салонов, парикмахерских, увеселительных заведений и заведений общественного питания, сказал Нопхакун. Также продлен запрет на проведение собраний с количеством участвующих более 50 человек и всех публичных массовых мероприятий, добавил он.

Также на тот же срок продлен запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских авиарейсов и, до особого распоряжения, закрытие государственных границ на въезд в страну.