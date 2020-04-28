В Алма-Ате роддом приостановил прием пациентов из-за случаев COVID-19

Родильный дом №2 в казахстанской Алма-Ате приостановил прием новых пациентов из-за выявленных случаев коронавируса, сообщила пресс-служба городской администрации.

"По родильному дому №2 зарегистрированы случаи заболевания с установленным диагнозом COVID-19. Источник - беременная женщина…, бывшая в контакте с человеком с установленным диагнозом COVID-19. Данный факт первоначально был ею скрыт", - говорится в сообщении пресс-службы без уточнения числа выявленных случаев коронавируса.

Как отметили в пресс-службе, проведено ПЦР-обследование всех сотрудников и пациентов. Приняты меры по отправке пациентов в другие медицинские организации и выписке на домашний карантин. В помещениях родильного дома проведена дезинфекционная обработка.

"В настоящее время прием новых пациентов приостановлен, запланировано повторное обследование на COVID-19. При получении отрицательных результатов родильный дом продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В Казахстане подтверждено более 2,9 тысячи случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая.