В Гегаркуникской области Армении зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Один новый случай заболевания коронавирусом был подтвержден в Гегаркуникской области. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Фейсбук сделал заметку губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

“Количество подтвержденных случаев составляет 63. Зараженные - жители Вардениса, Мец-Масрика и Севана”, - написал Саносян.

Первый случай коронавирусной инфекции в Гегаркуникской области был зарегистрирован 17 апреля. По состоянию на 11:00 28 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 1867, зарегистрировано 30 смертей. Всего было проведено 19 296 испытаний. Число пациентов, выздоравливающих от коронавируса, увеличилось на 18, а число излеченных стало 866. На данный момент лечение получают 971 пациент.