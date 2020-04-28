Пресс-секретарь премьер-министра ответила на заявление президента совета директоров Ucom

Пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Мане Геворгян ответила на заявление председателя совета директоров ЗАО "Юком" Гургена Хачатряна о том, что "на уровне высокопоставленных чиновников страны было высказано прямое и косвенное требование об отчуждении Ucom с невыгодным предложением, сопровождаемым общественным давлением". Как сообщает «Арменпресс», пресс-секретарь премьер-министра отреагировала на заявление Гургена Хачатряна постом на своей странице в Facebook, который представлен ниже.

“Семья Гагика Хачатряна неоднократно по разным поводам отвечая на заявления премьер-министра РА о том, что награбленное у государства и народа коррумпированными чиновниками, в том числе бывшим председателем комитета по госдоходам Гагиком Хачатряном и его семьей, должно быть до копейки возвращено, в ходе контактов с различными должностными лицами Армении, по их инициативе, выразили готовность вернуть ограбленное и восстановить нанесенный государству ущерб.

По сведениям правительства Армении, Гагик Хачатрян и его сыновья руководили уже много лет действовавшей в Армении коррумпированной мафиозной системой, в результате чего накопили незаконное состояние в несколько сотен миллионов долларов. Позиция премьер-министра заключается в том, что награбленное должно быть возвращено государству.

Что касается компании UCOM, то отчуждение его акций по законодательству Республики Армения, возможно только с согласия Правительства Республики Армения. После того, как возник спор между акционерами компании и на повестке дня оказался вопрос об изменении состава акционеров, позиция правительства состояла в том, что продажа доли Хачатрянов может быть возможна лишь в том случае, если все доходы от продажи будут переведены в государственный бюджет. Эта позиция остается в силе и сегодня в случае любого имущества незаконного происхождения.

Позиция премьер-министра заключается в том, что если выяснится, что все это время были чиновники, которые пытались получить личную выгоду от этого процесса, то они должны быть привлечены к ответственности перед законом так же, как и представители мафиозной системы Хачатрянов.

Я также хотела бы сказать, что премьер-министр неоднократно публично выражал недовольство тем, что уголовные дела против известных коррупционеров не имеют ожидаемой общественности эффективности. Премьер-министр пока терпеливо, ожидает быстрых и конкретных результатов от правоохранительной системы Армении.

Хотелось бы также отметить, что у правительства есть информация о том, что зять Сержа Саргсяна Микаел Минасян также владеет коррупционной долей в UCOM, и владельцем де-юре доли Хачатрянов является именно зять Сержа Саргсяна Микаел Минасян. Премьер-министр надеется, что правоохранительные органы будут также надлежащим образом расследовать коррупционную систему возглавляемую семьей Сержа Саргсяна, что также отразилось на приобретении акций в различных успешных компаниях”.