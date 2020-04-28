Молодые люди будут специализироваться в ювелирной и дизайнерской сферах методом инноваций

В технологических центрах Гюмри и Ванадзора одаренные молодые люди получат возможность получить навыки в области ювелирного дела и дизайна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве экономики Армении.

Программа реализуется усилиями Министерства экономики Армении и Фонда “Инкубатор предприятий” при поддержке основателя ювелирного салона и производства “Bagheshian Jewellery” Эфрина Бага.

В рамках сотрудничества будет организован курс 3D-моделирования (программа Rhino3D/ RhinoGold), участники которого, получив необходимые практические навыки, будут включены в процесс подготовки уникальных моделей украшений для “Bagheshian Jewellery”.

Программа реализуется в Армении впервые и преследует цель связать инновации с традиционным производством ювелирных изделий, используя потенциал молодежи из областей.

В ходе курсов (также в режиме онлайн), которые состоятся в два этапа, пройдут переподготовку около 30 студентов.

Бизнесмен Эфрин Бах считает, что подобные инициативы будут способствовать объединению инноваций и производства.

“Сегодня мир меняется, и параллельно с этими изменениями, в сотрудничестве двух сфер может родиться и новая культура, в которой примут активное участие молодые люди из областей Армении. В результате мы станем свидетелями пропорционального развития областей, увеличения рабочих мест и предотвращения эмиграции”, - отметил Эфрин Бах.

Директор Фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян подчеркнул: “В рамках сотрудничества будет сформирован диалог между сферами, будут быстро оценены потребности и в сжатые сроки специалисты разработают решения для целевых отраслей экономики”.

“Это возможность долгосрочного сотрудничества между двумя важнейшими сферами, когда созданные в Армении инновационные решения мировой важности будут использованы именно для укрепления экономики Армении”, - сказал Баграт Енгибарян.

По словам заместителя министра экономики Авага Аванесяна, эта программа является началом сотрудничества инновационных и традиционных сфер.

“В ближайшее время мы можем стать свидетелями процессов разработки инновационных краткосрочных и долгосрочных решений также и для сельского хозяйства, текстиля и, в частности, туризма, обеспечивая их бесперебойную работу в чрезвычайных ситуациях”, - отметил Аваг Аванесян.