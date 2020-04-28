Для обеспечения инклюзивности в сфере дистанционного образования применяются различные инструменты

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения применяет некоторые инструменты для обеспечения эффективности дистанционного образования для учеников с потребностями в особых условиях образования.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 28 апреля сказала заместитель министра МСФО Жанна Андреасян.

“С точки зрения вовлечения в дистанционное обучение проблемы имеют и дети, нуждающиеся в особых условиях образования. За это время мы попытались максимально урегулировать этот вопрос, используя наши ресурсы”, - отметила она.

По словам Андреасян, в этом вопросе было важно введение в обращение говорящих книг, вовлечение переводчиков языка жестов в видеоуроки, что вызвало некоторые технические сложности. “Несмотря на эти проблемы, на канале YouTube удалось организовать видеоуроки с переводчиками языка жестов”, - сказала Андреасян.

Она подчеркнула, что хотя и этого пока недостаточно, но это шаг по обеспечению инклюзивности в процессе дистанционного обучения.

Анжела Амбарцумян