Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Штаты постепенно ослабляют ограничения по коронавирусу

Штаты постепенно ослабляют ограничения по коронавирусу

Все больше американских штатов идут на ослабление ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в то время как администрация Трампа рассматривает предложенные рекомендации, касающиеся постепенного возобновления работы бизнеса, открытия школ и церквей.

Лидеры Миннесоты, Колорадо, Миссисипи, Монтаны разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина в стремлении вернуть людей к работе и дать им возможность вернуться к некоему подобию их жизни до эпидемии коронавируса.

Джорджия, которая одна из первых начала ослаблять ограничения, в понедельник позволила жителям обедать внутри ресторанов и ходить в кинотеатры.

При этом президент Дональд Трамп и ряд местных чиновников раскритиковали губернатора Джорджии Брайана Кемпа за то, что он позволил ресторанам возобновить работу сейчас.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации