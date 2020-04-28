Штаты постепенно ослабляют ограничения по коронавирусу

Все больше американских штатов идут на ослабление ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в то время как администрация Трампа рассматривает предложенные рекомендации, касающиеся постепенного возобновления работы бизнеса, открытия школ и церквей.

Лидеры Миннесоты, Колорадо, Миссисипи, Монтаны разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина в стремлении вернуть людей к работе и дать им возможность вернуться к некоему подобию их жизни до эпидемии коронавируса.

Джорджия, которая одна из первых начала ослаблять ограничения, в понедельник позволила жителям обедать внутри ресторанов и ходить в кинотеатры.

При этом президент Дональд Трамп и ряд местных чиновников раскритиковали губернатора Джорджии Брайана Кемпа за то, что он позволил ресторанам возобновить работу сейчас.