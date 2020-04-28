Расформированы 11 компаний, осуществляющих озеленение в столице
11 ЗАО, осуществляющих работы по озеленению, подведомственные мэрии Еревана, ликвидированы.
Как передает «Арменпресс», это решение принял Совет старейшин Еревана во время 3-го заседания 4-й сессии.
Докладчик, и. о. начальника природоохранного управления мэрии Геворг Навасардян отметил, что единственным акционером 11 ЗАО, осуществляющих работы по озеленению в городе Ереван до 2020 года, считается община Ереван.
“Решение обусловлено тем, что 16 декабря 2019 года была создана организация “Озеленение и охрана окружающей среды”, которая сейчас осуществляет работы по озеленению города и концентрирует и распоряжается суммами, выделяемыми мэрией на работы по озеленению Еревана”, - отметил Навасардян.
Решение о ликвидации 11 ЗАО, осуществляющих работы по озеленению, было принято единогласно.
Лилит Демурян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен