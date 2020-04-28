Армен Саркисян провел дистанционную беседу с заслуженной артисткой Республики Армения Анаит Мхитарян

В рамках инициированного президентом Республики Армения Арменом Саркисяном “Президентского цикла” в прошлом году в президентской резиденции состоялся вечер армянского романса. В этот день слушатели стали участниками незабываемого вечера, своеобразным украшением которого было выступление ведущей солистки Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна, заслуженной артистки Республики Армения, трехкратного золотого призера международных конкурсов и лауреата трех Гран-при Анаит Мхитарян.

Однако, будучи изолированным в доме, художник не может быть оторван от всего, тем более не творить. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, именно об этом певица заверила президента Армена Саркисяна в дистанционном разговоре, отметив, что, оставаясь дома, она продолжает петь. Правда, в данном случае речь идет не о концертной сцене или многотысячном зале, но жизнь продолжается.

Президент Саркисян поинтересовался программами Анаит Мхитарян, которые, как и у многих деятелей искусства, временно приостановлены. Президент призвал певицу продолжать свою творческую деятельность, отметив, что она востребована любителями искусства, и временная пауза не означает прерывание связи зритель – артист. Президент и певица говорили также о возможности организации онлайн-концерта.

Ожидается, что и в будущем сотрудничество с певицей в рамках “Президентского цикла” будет продолжено.