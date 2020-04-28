Армянская команда WCIT 2019 организует в Москве вторую крупную технологическую конференцию

Армянская команда Всемирного форума информационных технологий “WCIT 2019” благодаря своей качественной организационной работе получила международное признание и вскоре планирует организовать в Москве свою вторую крупную технологическую конференцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает организационная команда “WCIT 2019 Yerevan”.

“XXIII Всемирная ИТ-конференция стала примечательным моментом для нашей страны, возможностью привлечь внимание мира к тем нововведениям, которые каждый день создаются именно в Армении. “WCIT 2019” был действительно важным и запоминающимся технологическим форумом, в основе которого лежало большое командное стремление, качество работы и мастерство исполнения.

За отличными успехами форума следила огромная команда специалистов, которая работала над одним видением и одной целью. Однако “WCIT 2019” в Ереване состоялся именно благодаря усилиям и вкладу председателя организационного комитета XXIII Всемирной IT-конференции, соучредителя “UCOM” Александра Есаяна. В результате Армения установила новый стандарт технологических конференций по всему миру”, - говорится в сообщении.

“WCIT 2019 Yerevan” обещает в ближайшее время представить подробности организуемой в Москве конференции.

В конференции “WCIT 2019 Yerevan” приняли участие более 2 500 человек из 70 стран.

Со вступительной речью на конференции WCIT выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Параллельно с основной программой форума в залах комплекса действовали павильоны, где местные и зарубежные компании представляли свою продукцию.

В конференции приняли участие солист рок-группы “System of A Down Серж Танкян” и предприниматель, соучредитель сайта Reddit и венчурной компании “Initialized Capital” Алексис Оганян. На конференции выступила и известная телезвезда Ким Кардашян.