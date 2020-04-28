IDBank: пенсионеры получат свои карты по доставке бесплатно

Принимая во внимание тот факт, что коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей, пенсионерам больше не нужно посещать Банк для получения своих пенсионных банковских карт.

Карты доставляются бесплатнопо всей территории РА, передаются их держателям с соблюдением всех требований безопасности и инструкций Министерства здравоохранения.

При доставке также соблюдаются все требования информационной безопасности. Нашим дорогим пенсионерам всего лишь необходимо иметь при себе паспорт.

Напомним, что Банк, следуя указаниям Коменданта, на протяжении всего дня и, особенно, с 10:00 до 12:00, обслуживает лиц за 60 вне очереди, что бы не подвергать опасности их здоровье.

Заботясь о всех своихклиентах, Банк советует осуществлять банковские операции удаленно, посредством IDBanking.am (совместная платформа IDBank иIdram), приложения Idram, а для операций с наличными– пользоваться зонами IDBanking 24/7.

Вы можете помочь и пожилым людям дистанционно пользоваться банковскими услугами!

Загрузите приложение Idramздесь.

Осуществите быструюсинхронизацию, чтобы пользоваться всеми преимуществами платформы.

Здоровья Вам!