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В Австрии снимаются ограничения на передвижения граждан. Deutsche welle

В Австрии снимаются ограничения на передвижения граждан. Deutsche welle

В Австрии в связи с позитивным развитием эпидемиологической обстановки решено с мая отменить ограничения на передвижения граждан. Однако они по- прежнему должны будут соблюдать социальную дистанцию в один метр. Об этом завил во вторник министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. Кроме того, с 1 мая, по его словам, в стране разрешаются собрания людей, не превышающие 10 человек.

При соблюдении определенных условий допускается также проведение демонстраций. Эти меры будут действовать до конца июня. С 15 мая при условии соблюдения норм социального доистанцирования открываются рестораны. А с 29 мая в Австрии вновь начинут работать гостиницы. Об этом сообщила министр туризма Элизабэт Кёстингер.


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БелТА


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