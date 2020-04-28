Пенсионерам бесплатно будут доставлены их карты IDBank-а

Учитывая обстоятельство, что коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей, пенсионерам не придется посещать банк для получения своих пенсионных карт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает IDBank.

“Карты пенсионеров на всей территории Армении будут доставлены и вручены картодержателям бесплатно, с соблюдением всех норм безопасности и указаний Министерства здравоохранения.

При осуществлении доставки соблюдаются все критерии информационной безопасности. Нашим любимым пенсионерам необходимо лишь представить паспорт.

Напомним, что банк, следуя указаниям коменданта, в течение всего дня и особенно с 10:00 до 12։00, людей старше 60 лет обслуживает вне очереди, чтобы не создавать угроз их здоровью.

Заботясь обо всех клиентах, банк советует осуществлять банковские операции дистанционно - на совместной платформе IDBank и Idram через IDBanking. am, приложение Idram, а для операций с наличностью пользоваться зонами IDBanking 24/7.

В вопросе дистанционного обслуживания мы поможем и пожилым людям.

Приложение Idram скачать здесь.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами платформы, перейдите к быстрой синхронизации.

Будьте здоровы”, - говорится в сообщении.