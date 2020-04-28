Совет старейшин Еревана решил установить уставной капитал “Паркинг Сити Сервис” более 1 млрд драмов
Совет старейшин Еревана принял решение утвердить результаты размещения акций ЗАО “Паркинг Сити Сервис” и изменения в его уставе.
Как передает «Арменпресс», об этом на третьем заседании 4-ой сессии Совета старейшин Еревана доложил заместитель мэра Еревана Айк Саркисян.
В связи с увеличением уставного капитала акционерного общества ЗАО “Паркинг Сити Сервис” были утверждены результаты размещения дополнительных 777 млн 272 000 акций с целью увеличения капитала на 777 млн 272 000 драмов.
Таким образом, уставной капитал акционерного общества устанавливается в размере 1 млрд 150 млн 372 000 драмов, что составляет 1 млрд 150 млн 372 обыкновенных акций.
Содокладчик, заместитель председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным экономическим вопросам Лусине Геворкян отметила, что они дали положительное заключение проекту.
Решение было принято единогласно - 45 голосами “за”.
Лилит Демурян
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