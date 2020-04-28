Премьер-министр призвал учиться жить в условиях коронавируса нормальной жизнью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал учиться жить нормальной жизнью в условиях коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook, отметив, что коронавирусный кризис может продолжаться еще долго.

“Никто сейчас может сколько может продлиться этот режим чрезвычайного положения. Наши расчеты показывают, что до марта следующего года мы будем находиться в этом коронавирусном кризисе. Все должны подготовьтесь к тому, что до следующего марта коронавирус будет. Если мы не научимся жить нормальной жизнью в условиях коронавируса, платя коммунальные расходы, у нас будет коллапс”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что постепенно нужно возвращаться к нормальной жизни.

Ранее Никол Пашинян отметил, что в течение ближайших 10 дней комендатура пойдет на снятие некоторых ограничений.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян